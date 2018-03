'Epe speelde geen rol bij overwerken Roemenen'

EPE - De gemeente Epe ontkent dat ze uitzendbureaus heeft gevraagd Roemenen te laten overwerken zodat zij woensdagavond niet konden demonstreren.

De eigenaar van chaletpark de Beekhorst had dat beweerd. Zo'n 40 Roemenen zijn boos omdat ze niet meer permanent op zijn camping mogen wonen. Ze wilden daarom woensdagavond, de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, het gemeentehuis bezetten.

Die actie ging niet door, omdat ze juist die avond moesten overwerken. Campingeigenaar Bert van Zuuk wees met de beschuldigende vinger naar de gemeente. 'Ik heb gehoord dat de burgemeester zelf uitzendbureaus en bedrijven heeft gebeld om ervoor te zorgen dat de Roemenen moesten overwerken. En dan kunnen ze dus niet demonstreren in het gemeentehuis.'

'Wel contact, maar niet over overwerk'

Een woordvoerder van de gemeente ontkent dat ten stelligste. Volgens hem heeft de burgemeester weliswaar contact gehad met de bedrijven, maar ging het alleen over de brief die de burgemeester naar de arbeidsmigranten had gestuurd. In de brief schreef de burgemeester dat hij niet wilde dat de rust op de verkiezingsdag zou worden verstoord. 'In deze gesprekken is absoluut niet gesproken over overwerken om daarmee de demonstratie op 21 maart te voorkomen', meldt de woordvoerder.

De gemeente Epe vindt dat Van Zuuk de oorzaak is van het probleem. 'Hij heeft de afgelopen vier jaar bewust permanent gehuisvest in chaletjes en daar flink aan verdiend', zei de gemeente eerder al.

