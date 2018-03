Harderwijker vrijgesproken van dreigen met aanslag via telefoon

HARDERWIJK - Een 36-jarige Harderwijker heeft zich niet aantoonbaar schuldig gemaakt aan bedreiging via de telefoon. Dat oordeelt de rechtbank in Zutphen. De man werd ervan verdacht te hebben gedreigd met een aanslag als er niet naar hem zou worden geluisterd.

De man pleegde twee telefoontjes kort na elkaar, naar de huisartsenpost en de 112-meldkamer. Hij uitte toen 'onder andere een gedachte waarvan hij weet dat deze niet normaal is', en daarom belde hij om hulp.

Te weinig bewijs

Tijdens de zitting werd een opname met de meldkamer teruggeluisterd. Zijn toon was rustig en zijn woorden waren niet bedoeld om hulp af te dwingen, concludeerde de rechtbank. Er is volgens de rechter te weinig bewijs dat er daadwerkelijk bedreiging zijn geuit.

De opname naar de huisartsenpost was niet beschikbaar. De Harderwijker ontkent zelf dat hij in dat gesprek bedreiging uitte. Wel sprak de man in het gesprek met de huisartsenpost over 'dezelfde onderwerpen' als in het telefoontje naar de meldkamer. Maar dat is niet genoeg bewijs.