Zo bespaar je slim op je energierekening

Volgens Piet Wijnen van de stichting gaat het om ongeveer 750.000 huishoudens die maandelijks in de problemen komen. 'De Energiebank zet zich in om deze huishoudens op energievlak te versterken, zodat zij zelf hun energierekening blijvend kunnen verlagen', legt hij uit.

De Energiebank is in Gelderland alleen nog maar actief in Arnhem, maar hoopt zich in de komende jaren verder uit te breiden. De bank zet energiecoaches in die op vrijwillige basis langs gaan bij huishoudens om te kijken waar die nog geld kunnen besparen. En die besparing kan wel oplopen tot enkele tientallen euro's per maand.

Simpele handelingen maken al verschil

Energiecoach Rob Groen vertelt: 'Er zijn heel veel simpele handelingen die al veel verschil maken. Denk eens aan het plakken van folie achter je verwarming. Zo kaatst de warmte niet tegen de koude muur, maar komt het weer terug je kamer in. Of het tv-kastje dat 24/7 op stand-by staat. Zo'n kastje verbruikt wel 50 watt. Dat is gelijk aan een redelijk sterke gloeilamp. Je hebt dan dus eigenlijk dag en nacht je lamp aanstaan.'

Fijn om iemand een steuntje in de rug te geven

Om zoveel mogelijk gezinnen te helpen is de Energiebank nog op zoek naar vrijwillige energiecoaches. Als coach ga je drie keer langs bij een gezin om te kijken wat zij verbruiken en hoe zij kunnen besparen. Vanuit de Energiebank krijgt de coach een training en een doos met verschillende hulpmiddelen die aan het gezin kunnen worden gegeven.

'Het is mooi om te zien hoe je met redelijk eenvoudige tips en acties veel resultaat kan bereiken. Dat inspireert en het is fijn om daarmee iemand een steuntje in de rug te kunnen geven. Daarmee kunnen huishoudens jaren vooruit en komen ze hopelijk niet meer in betalingsproblemen. En stiekem kan je er voor je eigen huis ook je voordeel mee doen' vertelt Rob Groen. 'Als we slim met energie omgaan en het eerlijk verdelen, dan is er energie voor iedereen.'

