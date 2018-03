Brand in schuur dupeert Dijkenloop

BENEDEN-LEEUWEN - De brand donderdagmorgen in Beneden-Leeuwen dupeert Stichting Maas en Waalse Dijkenloop.

De stichting die sportevenementen organiseert had haar magazijn in de uitgebrande schuur aan de Brouwersstraat gevestigd. 'Waarschijnlijk is alles verloren gegaan', meldt de stichting op Facebook.

'Echt verschrikkelijk voor alle vrijwilligers en magazijnbeheerders die er vele vele uren in gestopt hebben om alles netjes te ordenen en op te ruimen.'

De stichting is onder meer verantwoordelijk voor de Dijkenloop. Die staat op 1 september op de agenda. Verder organiseert ze wandel-, toerfiets- en skeelertochten.

