SP in oppositie Arnhem, Elfrink twijfelt over toekomst

Elfrink doet op dit moment geheimzinnig over zijn toekomst. Wel zegt hij: 'Ik ben gekozen in de raad, dat is het uitgangspunt. Ik heb weinig geslapen. Een nachtje erover slapen heb ik nog niet gekund. Het is niet mijn karakter om weg te lopen.'

De Arnhemmer begon ooit als actievoerder, omdat hij vond dat het anders moest. 'Daarna was ik raadslid, daarna wethouder. Ik ben nu geen wethouder meer.'

'Naar de straat'

De SP in Arnhem moet volgens hem terug naar de basis. 'Naar de straat. We zijn niet zoals de PvdA die, als die wordt afgestraft, toch wil gaan regeren. De kiezers zijn duidelijk geweest.'

Elfrink reageerde woensdagavond teleurgesteld toen de uitslag bekend werd:

Deze donderdagmorgen is de fractie na de dreun van woensdag bijeen geweest. Elfrink: 'We hebben een goed gesprek gehad, maar ook verdrietig. Er is veel positiviteit, maar bij sommige mensen heerst ook verslagenheid.'

Hoe groot is de kans dat hij in de gemeenteraad gaat zitten? Er volgt een lange stilte. 'Ik ga eerst goed pitten. Ik zeg nu niet dat ik stop.'