Parkeerschijf verplicht bij Gezondheidscentrum Velp

VELP - Op het parkeerterrein van Gezondheidscentrum Velp is parkeren met een blauwe parkeerschijf ingevoerd. Reden is dat het parkeerterrein steeds vaker wordt gebruikt door automobilisten die niet in het Gezondheidscentrum moeten zijn. Deze automobilisten nemen daardoor ruimte in die voor bezoekers van het centrum is bedoeld.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

redactie@studiorheden.nl

Medewerkers van het Gezondheidscentrum merkten vrijwel dagelijks, dat het parkeerterrein werd gebruikt door mensen die vervolgens boodschappen gingen doen in het dorp, of op visite gingen in de buurt. Het kwam ook voor dat een auto enkele dagen achtereen op het parkeerterrein werd aangetroffen. De maatregel is sinds enkele weken van kracht. Vooralsnog wordt niet gehandhaafd. Er wordt tijd genomen voor gewenning. Voor bezoekers is eventueel een parkeerschijf verkrijgbaar aan de balie.