Paul Hijink ging viral, maar dat hielp zijn partij niet: 'Ik had mij het romantischer voorgesteld'

WINTERSWIJK - Met 700 euro in de partijkas en 13.000 huis-aan-huis bezorgde flyers is het Kansrijk Winterswijk niet gelukt een zetel te pakken. De reden? Veel te weinig geld en journalisten die de andere partijen in bescherming nemen, zegt lijsttrekker Paul Hijink. 'Die Baudet heeft wel een punt met zijn partijkartel.'

Hijink (30) verwierf landelijke bekendheid, nadat hij uit frustratie een stoel omver trapte bij een verkiezingsdebat. Hij kreeg een black-out en dat frustreerde hem zichtbaar. Sinds dat moment, nu bijna een week geleden, trad Murphy's Law in werking.

Geen spijt

'Alles wat mis kon gaan, ging mis', vertelt Paul Hijink aan Omroep Gelderland een dag na de verkiezingen. Hij houdt een wrange smaak over aan zijn politieke avontuur. 'Ik had mij de politiek romantischer voorgesteld. Idealisme is leuk, maar zonder geld kom je nergens. Maar spijt van mijn keuze heb ik niet.'

Kansrijk Winterswijk is de enige partij die aan de verkiezingen meedeed, maar die het niet uiteindelijk niet redde. 'Die andere partijen konden overal advertenties inkopen. Wij konden dat met 700 euro maar één keer doen. Daarna was de kas leeg. Wij hadden te weinig handjes, te weinig geld.'

Alles bij elkaar heeft het Hijink doen besluiten te stoppen bij Kansrijk Winterswijk.

Waarborgsom kwijt

Hijink vervolgt: 'Ja, we haalden het dubbele aantal stemmen ten opzichte van de nieuwe lokale partij die in 2014 meedeed (lijst 7), maar daar koop je niets voor. Wij komen een handjevol stemmen tekort om de kiesdeler te halen, wat betekent dat het ons onze waarborgsom kost.'

Nieuwe partijen betalen een waarborgsom, die wordt terugbetaald als de zogenoemde kiesdeler wordt behaald - een minimaal benodigd aantal stemmen per zetel.

Werk om te kunnen vreten

Op dit moment zit Hijink thuis met een tennisarm. 'Dat is een chronische aandoening', legt hij uit. Hij weet niet of hij nog in zijn sector (de grond- en waterbouw) aan de slag komt. En dat doet hem nadenken over de toekomst: 'Ik zou wel in Winterswijk willen blijven, maar van een heimatgevoel alleen kun je niet vreten', legt hij uit.

En dus acht Hijink het waarschijnlijk dat hij over een tijdje misschien helemaal vertrokken is uit die gemeente waarvoor hij zich tot gisteren nog politiek wilde laten gelden.

Puinhoop

Gedane zaken nemen geen keer. Op dit moment kijkt de Winterswijker vooruit, naar wat er nog te doen valt: 'Mijn slaapkamer is een puinhoop en er liggen rekeningen die ik nog moet betalen. Eerst ga ik vandaag iedereen terugappen die vraagt hoe het met me gaat.'

Hijink sluit niet uit dat hij zich over vier bij een andere partij voegt, 'al dan niet in Winterswijk'.

Zie ook: