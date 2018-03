Onlinesupermarkt Picnic komt naar Nijmegen (en ook naar Arnhem?)

NIJMEGEN - Onlinesupermarkt Picnic gaat vanaf medio april ook boodschappen bezorgen in Nijmegen. Tot nu toe doet het bedrijf in Gelderland dat alleen in Ede.

Picnic begon in 2015 met een proef in Amersfoort en is inmiddels in zo'n 30 steden actief, waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Een van de distributiecentra staat in Nijkerk.

Waarom nu de stap naar Nijmegen? 'We wilden sowieso meer naar het oosten toe', zegt mede-oprichter Michiel Muller. 'Er kwamen ook veel verzoeken uit Nijmegen, onder meer via Facebook, en we konden zien dat veel mensen daar de app hadden gedownload.'

Er gaan volgens Muller in Nijmegen zo'n 20 elektrische wagentjes rijden. Het werven van bezorgers (zogenoemde runners) is inmiddels volop bezig. Picnic gaat in Nijmegen zes dagen per week bezorgen.

Vrijdagmorgen hadden 4317 gezinnen in Nijmegen zich aangemeld, zegt Muller. Ze komen op een wachtlijst. Niet iedereen in Nijmegen kan medio april meteen boodschappen bestellen. Klanten worden gefaseerd toegelaten. 'Het gaat vrij snel hoor. Het kan enkele weken duren.'

Arnhem later dit jaar?

Volgt Arnhem dit jaar nog? 'Dat willen we wel graag', aldus Muller.

Een en ander hangt af van de vraag of Picnic in Arnhem een gebouwtje van zo'n 1000 vierkante meter kan vinden, waar de bezorgers de producten met hun elektrische wagentje ophalen. De boodschappen gaan 's middags van het distributiecentrum naar zo'n zogenoemde hub.

In Apeldoorn bleek dat bijvoorbeeld een probleem. 'Ze bleken daar allemaal te ver van het centrum te liggen.'

