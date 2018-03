Achterhoekse jeugdtrainer vertrekt uit Qatar

GENDRINGEN - Voetbaltrainer Thomas Ruesink uit Gendringen gaat na drie voetbalseizoenen Qatar verlaten. Ruesink wil ergens anders zijn volgende trainersdiploma behalen.

'Waar precies is nog niet helemaal zeker, maar ik weet zeker dat dat ook weer een mooie uitdaging zal zijn', laat Ruesink weten op Instagram. De Achterhoekse trainer genoot vorig jaar nog met volle teugen van de voetbalcultuur in Qatar.

Daar tekende hij in 2015 een contract voor onbepaalde tijd bij het voetbalproject in de oliestaat Doha. 'Een enorme verrijking voor mij als trainer en als mens', zo liet Ruesink destijds weten.

Na drie jaar in het Midden-Oosten te hebben gewerkt, gaat de trainer op zoek naar een nieuw avontuur elders. Ruesink gaf eerder al aan om aan de andere kant van de wereld te willen werken.

'Qua sportcultuur is Australië heel wat anders, dat lijkt me een mooie uitdaging. Zuid-Amerika spreekt mij ook enorm aan, ik spreek een beetje Spaans.'’ Per wanneer Ruesink vertrekt en waar hij heen gaat, is niet bekend.