Slachtoffer brand Wijchen niet dood door misdrijf Foto: Mike Hofman/Persbureau Heitink

WIJCHEN - De 78-jarige man die woensdag na een woningbrand in het buitengebied van Wijchen dood werd gevonden is door verstikking om het leven gekomen. Volgens de politie is de bewoner aan de gevolgen van de brand overleden.

Woensdagochtend kreeg de politie een melding over zwartgeblakerde ruiten bij het huis van de man aan de Akkerweg. Het lichaam van de man werd binnen gevonden. De brand is waarschijnlijk een paar dagen geleden ontstaan en vanzelf uitgegaan. De oorzaak is een technisch probleem, brandstichting wordt uitgesloten.