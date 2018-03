Groep zeer professionele autokrakers actief op de Veluwe

PUTTEN - De politie waarschuwt voor een groep zeer professionele autokrakers die actief is in Midden-Nederland.

Zo zijn er tientallen auto-inbraken geweest in Apeldoorn, Putten, Nijkerk, Barneveld, Hoevelaken en Ugchelen. Wijkagent Jelle van Heerikhuize spreekt van een 'uiterst kundige en technische groep professionals'. De daders richten zich voornamelijk op jonge auto's van Duitse merken als Volkswagen, BMW en Audi. De krakers richten zich vooral op het stuurwiel met airbag, de navigatie in en buiten het dashboard.

Woensdagmorgen werden in Putten zeven auto's opengebroken. Alle wagens stonden in de omgeving van de Roosendaalseweg en de Roggestraat. Volgens de politie wijst onderzoek in de richting van Oost-Europese bendes. Ze zijn zeer mobiel, goed georganiseerd en gericht op zoek.

De politie roept bewoners op de politie zo snel mogelijk te bellen als je verdachte omstandigheden ziet. Dus voor jou onbekende mannen, alleen of samen in de wijk struinend tussen de auto's. Ook foto's maken, filmen en voertuigen en kentekens noteren.