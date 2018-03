Eigenaar verwoeste viswinkel: 'Mijn kindje is in rook opgegaan'

ERMELO - Het dringt nog niet door bij Nienke Rietberg. Donderdagochtend staat ze bij het zwaarbeschadigde Veluwe Vis in Ermelo, die ze drie jaar geleden met haar vriend overnam. Afgelopen nacht raakte de zaak zwaar beschadigd. De woning erboven werd verwoest.

'We keken vannacht uit het raam en zagen de vlammen boven de huizen uit', vertelt Rietberg tegen Omroep Gelderland. 'We zeiden: we gaan toch kijken, want misschien kunnen we iets voor een andere ondernemer betekenen.'

Al snel komen ze erachter dat de brand bij hun eigen winkel is. 'We renden alle agenten en brandweermannen voorbij en keken eerst wat er te halen viel, maar er was niets meer te redden.'

'Het valt niet mee'

De brand begon in het huis boven de winkel. De schade is groot, maar beseffen doet ze het nog niet. 'Als je zo kijkt dan denk je: het valt misschien mee, maar als je aan de zijkant kijkt dan denk je: het valt niet mee. We moeten veilig naar binnen kunnen en dan moeten we kijken wat er te redden valt.'

Zij en haar vriend zijn nog maar drie jaar eigenaar van de zaak. Het voelt als haar kindje.'Je hebt toch drie jaar je hart en je ziel erin gestoken. Het was de droom van mijn vriend waar ik in mee ben gesleurd, maar het is helemaal mijn vak en mijn kind. Die droom is nu opgegaan in rook, en in water.'

Behalve Veluwe Vis raakte ook een kapper zwaar beschadigd door de brand. De bewoner van de bovenwoning moest naar het ziekenhuis omdat hij rook had ingeademd. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

