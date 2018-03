Gelderland niet uitgesproken voor of tegen inlichtingenwet

ARNHEM - Het is nog moeilijk te zeggen wat de definitieve uitslag wordt van het referendum over de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WiV). Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de uitkomst lijkt af te stevenen op een zeer nipte overwinning voor de voor-stemmers.

Op het moment van schrijven is ruim 80 procent van de stemmen geteld (veertig gemeenten in totaal). Van de stemmers stemde 48 procent voor en 47,8 procent tegen. 4,2 procent stemde blanco. Dat ligt helemaal in lijn met de rest van Nederland.

Arnhem springt eruit. Daar stemde 59,3 procent tegen de wet.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen was het opkomst percentage hoog (54 procent), waarmee de wettelijke opkomstdrempel voor referenda van 30 procent ruimschoots is gehaald.

In totaal stemden bijna 700.000 mensen.