Kevin van Diermen: 'Je kan bij dit De Graafschap ook belangrijk zijn als je niet speelt'

DOETINCHEM - Door schorsingen en blessures kan Kevin van Diermen zich in elk geval opmaken voor een basisplaats vrijdag tegen NEC. De centrumverdediger van De Graafschap speelt weinig. 'Toch zou ik hier best willen blijven.'

Van Diermen gaat in Nijmegen een koppel vormen met Robert Klaasen die een linie terugzakt vanuit het middenveld. De broers Lars en Sven Nieuwpoort zijn beide geschorst, net als Myenty Abena en Fabian Serrarens. Bovendien is een drietal spelers geblesseerd. 'Ach, soms zijn er fases dan heb je je selectie helemaal compleet. En soms mis je er ineens zeven. Maar bij NEC is er ook een aantal niet bij. Dat scheelt weer', weet Van Diermen.

Goede gasten

De 28-jarige Spakenburger maakt een zwaar seizoen door, al is hij eigenlijk altijd optimistisch. 'Het is dubbel. Natuurlijk, ik had er veel meer van verwacht en ik heb het ook een fases lastig gehad dat ik niet speelde. Maar op een gegeven moment zie je het team in elkaar vallen. Het centrum doet het goed en het zijn ook gewoon goede gasten. We hebben een hele leuke groep en ik heb het daarom toch goed naar mijn zin.'

Voldoening

Trainer Henk de Jong deelde onlangs een compliment uit aan Van Diermen die ondanks zijn rol op de achtergrond vaak met zijn ploeggenoten bezig is en altijd positief is. Net als een andere routinier Sjoers Ars. 'Het is leuk om met ze aan de gang te gaan. Zij doen dat andersom ook en zo discussieer je samen. Je kunt ook heel belangrijk zijn als je niet speelt en daar haal ik mijn voldoening uit', aldus Van Diermen die in 2006 door Aad de Mos bij de hoofdmacht van Vitesse werd gehaald.

Buitenland

Waar zijn toekomst ligt, is nog onduidelijk. Het contract van Van Diermen loopt komende zomer af. 'Soms schiet het natuurlijk wel door je hoofd. Wat ga ik doen? Ik weet ook niet wat De Graafschap wil. Op zich zou ik hier best willen blijven, maar als je geen basisspeler bent is het ook reëel dat zij gaan doorselecteren. Misschien het buitenland, ik ben er nog niet uit wat het gaat worden.'

Van Diermen (linksboven) volgt geconcentreerd de wedstrijd (foto Omroep Gelderland)