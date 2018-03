Deel dit artikel:











Vlammen uit het dak bij brand Beneden-Leeuwen Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

BENEDEN-LEEUWEN - In Beneden-Leeuwen woedt brand in een schuur. Op een filmpje van Omroep Gelderland-presentator Jochem van Gelder is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Inmiddels is de brand onder controle.

'Er staat een schuur achter een woonhuis in brand', zei Van Gelder eerder vanmorgen op Radio Gelderland. 'En achter die schuur staat een nog grotere loods. Ik hoorde knallen, misschien dat het de dakplaten zijn die geklapt zijn.' De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt op Twitter dat het gaat om een voormalig tuindersbedrijf. In de loods zijn volgens een woordvoerster enkele bedrijfjes gevestigd. Toen de brand uitbrak was er niemand in de schuur. Wie last heeft van de rook krijgt het advies ramen en deuren te sluiten. Van Gelder: 'Hier in de buurt hebben we eigenlijk geen idee wat er in die loods zit.' De brandweer bevestigt dat bij de brand asbest is vrijgekomen. Deeltjes zijn vooralsnog alleen op het terrein van de schuur terechtgekomen, zegt de woordvoerster van de brandweer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl