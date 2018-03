Lokale partijen en GroenLinks grote winnaars in Gelderland, pak slaag voor SP in Arnhem

ARNHEM - De lokale partijen in Gelderland en GroenLinks hebben goede zaken gedaan. De lokale fracties kregen 55.000 stemmen meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De opkomst lag met 58,1 procent een procent hoger dan vier jaar geleden.

In Arnhem kreeg de SP van lijsttrekker en wethouder Gerrie Elfrink een dreun en ging van 8 naar 3 zetels. Ook D66 verloor flink, namelijk 2 zetels en heeft er de komende 4 jaar 6. Grootste partij is GroenLinks met 7 zetels. Dat waren er daags voor de verkiezingen nog 4. De PVV debuteert in de gemeenteraad van Arnhem, evenals Denk, met 2 zetels.

De tik voor D66 zie je ook in andere gemeenten. In Apeldoorn waren de Democraten de grootste met 7 zetels, maar die partij is ingehaald door de VVD, Lokaal Apeldoorn en het CDA. VVD heeft er nu 6 en is de grootste partij.

In Nijmegen wist D66 de schade beperkt te houden. Samen met de SP staat de partij op 6 zetels. GroenLinks steeg van 8 naar 11.

Twee partijen in Zaltbommel eindigden precies gelijk op de eerste plaats. ZVV en SGP behaalden exact evenveel stemmen, goed voor 4 zetels.

PvdA wint in Hattem en Nunspeet

In Hattem valt de winst van ChristenUnie én PvdA op. De sociaaldemocraten die het lek landelijk nog steeds niet boven hebben, wonnen een zetel en hebben er 3. De ChristenUnie wint er ook een heeft er nu 4, evenveel als het CDA.

PvdA en GroenLinks deden als één partij mee aan de verkiezingen in Nunspeet, het leverde de linkse fracties een zetel op. SGP is in Nunspeet de grootste met 7 zetels. En ook in Heumen deed de PvdA goede zaken door het bemachtigen van een raadszetel. D66 kreeg er ook een.

Het ik-begin-voor-mezelf-effect

In Culemborg komt Monica Wichgers met twee collega's in de raad. Wichgers stapte vorig jaar uit de VVD, en richtte Culemborg van Nu op. Het ik-begin-voor-mezelf-effect was er ook in Barneveld. Mijntje Pluimers en Jan Willem van den Born besloten twee jaar geleden de VVD de rug toe te keren. Dit leverde het duo geen windeieren op. Lokaal Belang debuteert in de politieke arena van Barneveld met 4 zetels. Tien procent van de mensen op de kandidatenlijst voor Lokaal Belang is gekozen; de partij deed met 40 mensen mee.

Een aardverschuiving deed zich voor in Scherpenzeel. Tot woensdag hadden 3 partijen ook 3 zetels, maar daar heeft Gemeentebelangen de macht gegrepen met nu 5 zetels.

In Ede is GroenLinks de raad binnen gestormd; vanuit het niets behaalde de partij 4 zetels. SGP is de grootste partij met 7, gevolgd door ChristenUnie en CDA met 6 en Gemeentebelangen met 5 zetels. De VVD hield haar 4 zetels.

Sterke middenmoot in Doetinchem

Doetinchem heeft de komende 4 jaar 4 partijen met alle 4 zetels: PvdA, VVD, SP en D66. CDA heeft er net als in 2014 7. Ook hier won D66 een zetel, evenals GroenLinks. Die partij heeft er nu 3.

De lokale partijen in Druten moeten de komende raadsperiode een landelijke partij aan de overlegtafel dulden, namelijk het CDA. Die partij wrong zich tussen Kernachtig Druten, Welzijn Druten, Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid, Sociaal Maas en Waal, Dorpslijst Afferden, Dorpslijst Deest en Dorpslijst Horssen.

Seksueel getinte berichten

In Winterswijk waren de ogen de afgelopen week vooral gericht op Kansrijk Winterswijk en D66. Paul Hijink van Kansrijk Winterswijk kwam in het nieuws doordat hij een debat verknalde en een stoel een schop gaf. Dat werd vastgelegd door camera's.

In datzelfde filmpje viel ook Loes ten Dolle op, de lijsttrekker van D66. Vanwege haar verschijning kreeg ze tal van reacties, vaak met een seksueel getinte ondertoon. Ten Dolle kreeg genoeg stemmen voor een raadszetel. Dat kan van Hijink niet worden gezegd. Zijn Kansrijk Winterswijk bleef steken op nul.

