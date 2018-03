Dit waren de verkiezingen in Gelderland: stemmen zijn geteld, SP Arnhem gaat oppositie in

In dit blog deden we verslag van 'the day after'. Lees dat hieronder terug:

13.42 - Wat gaan al die kersverse raadsleden verdienen met hun raadswerk? Dat is per gemeente terug te lezen in onderstaande graphic.

13.36 - Culemborg van Nu, opgericht door de opgestapte VVD'er Monica Wichgers, haalde vanuit het niets drie zetels in Culemborg.

13.25 - Gerrie Elfrink keert niet terug als wethouder in het college, na de verkiezingsnederlaag van gisteravond. Hij en zijn partij de SP kiezen voor de oppositie.

12.50 - Paul Hijink, de 'stoelschopper' uit Winterswijk, bemachtigde met zijn partij Kansrijk Winterswijk geen zetel. Hij vertelt zijn verhaal aan Omroep Gelderland.

12.30 - Het leek er lange tijd op dat de SGP Zaltbommel en ZVV (Zaltbommel Veranderen met Visie) samen op de hoogste tree van het raadspodium stonden. Maar bij het tellen van de voorkeursstemmen blijkt dat de SGP twee stemmen meer heeft: 2527, tegenover ZVV met 2525.

11.45 - De lijsttrekker van Kansrijk Winterswijk, Paul Hijink, legt zijn werk bij die partij neer. Hij haalde geen zetels. Hijink verwierf landelijke bekendheid toen hij uit frustratie tegen een stoel aantrapte tijdens een debat. Eerder verwachtte de Winterswijker zelfs een extra zetel te halen.

11.00 - Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland deed gisteren alle stembureaus aan. Op de fiets. Hij bracht koekjes rond voor de stembureauleden.

10.50 - In Culemborg ging een aantal mensen niet stemmen. Zij zijn woest. 'Ze hebben schijt aan het volk', reageert een boze en teleurgestelde inwoner. 'Stemmen heeft toch geen zin', klinkt het bij een ander.

10.35 - Alle stemmen zijn geteld!

10.20 - In Nijmegen kwam de eerste stemtussenstand laat binnen, tot ergernis van lokale politici. De projectleider van het tellen in Nijmegen onderkent dat het wat aan de late kant was, zegt hij tegen Omroep Gelderland.

09.45 - Foutje, bedankt! In een inmiddels verwijderde tweet van de gemeente Voorst wordt gesuggereerd dat 46 procent de inwoners van die gemeente blanco stemde of een ongeldige stem uitbracht. Dat moest zijn 4,6 procent (4,4 procent stemde blanco, 0,2 procent werd afgekeurd).

09.18 - Lokale partijen en GroenLinks deden het goed, de SP werd in Arnhem de oren gewassen. Lees daar hier meer over

8.55 - DENK deed goede zaken deze verkiezingen. De partij deed niet alleen in Arnhem mee (in samenwerking met Verenigd Arnhem), en pakte daar twee zetels, maar ook in twaalf andere gemeenteraden haalde DENK zetels. De PVV haalde zetels in alle gemeenten (waaronder Arnhem) waar de partij meedeed.

8.40 - Natuurlijk werd ook gestemd over de wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten. De opkomst daarvan is nog niet helemaal binnen, maar lijkt te eindigen in een zeer nipte overwinning voor de voorstemmers.

7.46 - In Arnhem is de nummer 2 (na GroenLinks) nog niet 100 procent zeker. D66 heeft 8019 stemmen heeft binnengehaald, maar dat zijn er slechts 8 meer dan nummer 2, de VVD. Dat lijkt niet veel, maar het scheelt wel een zetel in de raad. Vandaag worden de voorkeursstemmen geteld en mogelijk verschuift er dan nog het een en ander.

07.30 - De ZVV (Zaltbommel Veranderen met Visie) en de SGP staan in Zaltbommel samen op de hoogste tree van het raadspodium. Voor zover bekend is dat de enige plaats in Nederland waar dat deze verkiezingen is gebeurd.

Beide partijen kregen exact 2528 stemmen. Het gaat om een voorlopige uitslag, want er wordt vandaag nog een keer geteld om te kijken hoeveel voorkeursstemmen er zijn.

07.22 - Paul Hijink van Kansrijk Winterswijk, inmiddels ook bekend als de 'stoelschopper', is er niet in geslaagd om een stoeltje in de raad te bemachtigen. De lijsttrekker schopte in de campagne hard tegen een stoel na een dramatisch optreden bij een debat. Het voorval werd gefilmd en verscheen op Dumpert. Daar is het honderdduizenden keren bekeken.

Hijink was vooraf nog vol goede moed en hoopte op een positief effect. 'Waarschijnlijk konden we wel één zetel halen, maar dat lijkt nu zo goed als zeker', vertelde de lijsttrekker dinsdag op Radio Gelderland. 'Misschien halen we er nu wel twee.'

Op de website werd ook gereageerd op het voorkomen van D66-lijsttrekker Loes ten Dolle uit Winterswijk. Op haar telefoon kreeg ze 'ranzige berichtjes', zoals ze het zelf noemde. Burgemeester Bengevoord en de andere lijsttrekkers plaatsten een boodschap op Facebook waarin ze het gedrag veroordeelden.

07.00 - Een nieuwe dag is begonnen. Voor een deel van Gelderland is dat met een kater, na het verlies van gisteravond. Een van hen is ongetwijfeld SP-lijsttrekker Gerrie Elfrink, die in Arnhem van 8 naar 3 zetels ging. 'Een harde tik voor het college', zei Elfrink gisteravond bij Omroep Gelderland.