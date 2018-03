GBB wint in Bronckhorst, CDA grootste

HENGELO - Gemeentebelangen Bronckhorst is bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag opnieuw de winnaar geworden. Ook GroenLinks en ChristenUnie-SGP wonnen, beide partijen kregen er 1 zetel bij. Het CDA bleef de grootste partij.

De christendemocraten verloren één zetel en komen nu uit op 7, Gemeentebelangen wint 2 zetels en komt op 6. In vergelijking met 2014 verloor de VVD 1 zetel (nu 4), net zoals D66 dat van 3 naar 2 zetels is gegaan. De PvdA leverde ook 1 zetel in en houdt er 2 over.



Volgens ChristenUnie-lijsttrekker Dick Ebbers heeft zijn partij geprofiteerd van de landelijke trend en het feit dat zij zich versterkt hebben in het noorden van de gemeente Bronckhorst. Daardoor stemden ook meer inwoners in Vorden op de partij en komt ChristenUnie-SGP voor het eerst in de raad.