Uitslaande brand in woning Ermelo, bewoner naar ziekenhuis Foto: Omroep Gelderland Brand in Stationsstraat Ermelo

ERMELO - In een huis aan de Stationsstraat in Ermelo heeft in de nacht van woensdag op donderdag een uitslaande brand gewoed.

De brand was in een woning boven een vishandel en een kapsalon. De vlammen sloegen uit het dak. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Van het huis is niet veel meer over, zegt de brandweer. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.