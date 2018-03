Deel dit artikel:











Asbest op school: dag vrij voor kinderen uit Heerde Foto: Google Maps

HEERDE - Basisschool De Horsthoek in Heerde is deze donderdag dicht. De kinderen kunnen niet naar school omdat er asbest is gevonden, schrijft de school in een brief aan de ouders.

Het asbest werd gevonden in het verwarmingshok en op de zolder van de school, bij een onderzoek naar renovatie en nieuwbouw. De burgemeester heeft besloten dat donderdag verder onderzoek moet worden gedaan. De school is daarom in ieder geval één dag dicht. Wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk. Ouders die geen opvang kunnen regelen kunnen terecht bij basisschool De Rhijnsberg in Heerde, waar het schoolteam van De Horsthoek is om de kinderen op te vangen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl