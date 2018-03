Overwerk Roemenen zet streep door actie op gemeentehuis Epe

EPE - Beveiligers voor het gemeentehuis en veel politie op straat: de gemeente Epe had maatregelen genomen na de aankondiging dat Roemenen woensdag het gemeentehuis wilden bezetten. De actie ging uiteindelijk niet door.

De groep van zo'n 40 Roemenen is boos omdat ze niet meer permanent op camping De Beekhorst mogen wonen. Een groot deel van de groep Oost-Europeanen kreeg juist op de avond van de geplande actie te horen dat ze moesten overwerken.

Dat was geen toeval, denkt campingeigenaar Bert van Zuuk. 'Ik heb gehoord dat de burgemeester zelf uitzendbureaus en bedrijven heeft gebeld om ervoor te zorgen dat de Roemenen moesten overwerken. En dan kunnen ze dus niet demonstreren in het gemeentehuis.'

Geen gedoe

De Roemenen werken allemaal in en rond Epe maar moeten per 1 april de locatie aan de Bijsterbosweg verlaten. Ze weten niet waar ze naar toe moeten en dus wilden ze als protest maar op het gemeentehuis gaan slapen.

Maar burgemeester Van der Hoeve wilde op de dag van de verkiezingen geen gedoe bij het gemeentehuis. 'Ik duld geen verstoring van de openbare orde rondom het gemeentehuis of andere stembureaus', liet hij weten in een brief aan de bewoners. 'Uiteraard heeft u de mogelijkheid om op een andere dag dan woensdag een betoging voor het gemeentehuis te organiseren.'

Onder de brug

Of de bewoners op een andere dag wel gaan protesteren weten ze nog niet. 'Kennelijk wil de gemeente dat ze onder de brug gaan slapen', zegt campingeigenaar Van Zuuk.

De gemeente Epe vindt dat Van Zuuk de oorzaak is van het probleem. 'Hij heeft de afgelopen vier jaar bewust permanent gehuisvest in chaletjes en daar flink aan verdiend', liet de gemeente vorige week weten.

