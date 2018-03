De stemmen in Rozendaal zijn al geteld, maar ze waren niet de snelste

ROZENDAAL - Rozendaal is het niet gelukt om als eerste gemeente in Nederland alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen te hebben geteld. Concurrent Schiermonnikoog was sneller.

Bij de verkiezingen in 2012 en 2016 won Schiermonnikoog ook al. In 2010 streek Rozendaal met de eer. Dat was toen minutenwerk, Rozendaal belde de uitslag na 49 minuten door.

Schiermonnikoog was één minuut later, twee jaar later had het Waddeneiland slechts 36 minuten nodig voor de telling.

In de kleine Gelderse gemeente haalden alle drie de partijen drie zetels.