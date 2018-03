De stemmen worden geteld, eerste uitslagen druppelen binnen

Klik hier voor een kaart met alle uitslagen.

23.03 In Arnhem is de uitslag van de helft van de stembureaus binnen. Zie hier een volledig bericht.

22.53 De uitslag van de gemeente Winterswijk is daar. De opkomst is met 58,9 procent iets hoger dan vier jaar geleden. Het CDA wint fors en gaat van vier naar zeven. GroenLinks komt in de raad met twee. Geen zetel voor Kansrijk Winterswijk, ook wel bekend als de partij van de 'stoelschopper'.

22.47 Doetinchem verwacht rond 23.00 uur met een voorlopige uitslag te komen.

22.39 De uitslag van de gemeente Hattem is binnen. De opkomst is 66,5 procent, iets lager dan de vorige keer. De ChristenUnie wint en gaat van 3 naar 4 zetels, evenveel als het CDA. D66 is een zetel kwijt, die gaat naar de PvdA. ChristenUnie zat niet in het college.

22.36 Bericht uit Apeldoorn, waar de VVD de grootste denkt te worden. Het feest barst daar voorzichtig los. Ze hebben een karaokefeest. We are the Champions zal wel op het repertoire staan.

22.34 Nieuwe tussenstand Arnhem: GroenLinks de grootste partij, SP gehalveerd. Grote klappen voor Elfrink en de zijnen. De PVV blijft op twee, ook DENK komt in de raad. Let wel: nog steeds voorlopig allemaal.

22.30 In Arnhem wordt zo een nieuwe voorlopige uitslag verwacht, die zou flink afwijken van de eerste.

22.27 Maaike de Glee is in Apeldoorn bij D66. Daar vrezen ze dat ze last van krijgen van verminderde landelijke populariteit van de partij.

22.18 Onze verslaggever Melanie Lokate is in de gemeente Bronckhorst.

22.10 Een eerste, wat moeilijk leesbare uitslag in Arnhem. Let wel: nog niets definitief, SP blijft op acht zetels, GroenLinks wint en gaat van vier naar zeven, de PVV komt de gemeenteraad binnen met twee zetels.

22.00 In Wageningen al een voorlopige uitslag van een stembureau.

21.58 In Nijmegen is de sfeer ontspannen, ondanks dat de stad vandaag negatief in het nieuws was.

21.50 De burgemeester van Rozendaal baalt er niet zo van dat zijn gemeente niet de snelste was.

21.40 In Apeldoorn zijn ze tot 3.00 vannacht aan het tellen, is de verwachting.

21.31 De uitslagen zijn binnen in Rozendaal, de zetels worden gelijk verdeeld: drie stuks voor zowel Belangengemeenschap Rozendaal, Rosendael '74 als PAK Rozendaal.

21.30 Arnhem:

21.20 De gemeente Arnhem verwacht over tien minuten een eerste prognose te kunnen geven.

21.15 Rozendaal wordt afgetroefd door Schiermonnikoog als het gaat om de snelste uitslag.

21.12 Daar gaan de formulieren

21.10 Landelijke exitpoll referendum: 49 procent voor, 48 procent tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Opkomst: 48 procent.

21.09 De laatste stemmer in Arnhem, 9 minuten nadat de stembussen officieel dicht zouden gaan.

21.06 Burgemeester Klein Molekamp van Rozendaal verwacht niet dat zijn gemeente de eerste is met de uitslag. 'Dat waren we de laatste keren ook niet.'

21.04 Ook in Apeldoorn begint het tellen.

21.01 Verslaggever Ellen Kamphorst meldt dat in Arnhem nog een rij staat.

21.00 De stembureaus zijn gesloten! Het tellen kan beginnen. Is Rozendaal weer de eerste? De wethouders tellen mee, de uitslagen van het referendum, om maar de eerste te zijn.

