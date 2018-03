Nieuwe boulevard Harderwijk is bijna klaar

HARDERWIJK - Een belangrijk moment in de nieuwe havens van Waterfront Harderwijk. Wethouder Pieter Teeninga opende daar zojuist de eerste van vijf beweegbare bruggen in dit totaal vernieuwde gebied. De brug draagt de naam Vischpoortbrug.

In de tweede helft van april moeten de nieuwe Stadshaven en Strandhaven toegankelijk zijn voor passanten. Op donderdagavond 26 april is er in het Boulevardgebied een groot feest voor de stad, want dan moet het hele werk klaar zijn.

In totaal komen er vijf beweegbare bruggen in Waterfront, waardoor mensen met boten veel meer toegang krijgen. Het is dan bijvoorbeeld ook mogelijk om rondom het Dolfinariumeiland te varen.

De bruggen hebben namen gekregen die aansluiten bij de locatie te weten Vischpoortbrug, Dolfinariumbrug, Waterfrontbrug, Flevobrug en Lelybrug.