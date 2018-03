Drie Gelderse gemeenten doen mee aan experiment

ARNHEM - De gemeenten Elburg, Nijmegen en Putten doen mee aan een experiment met het centraal tellen van stemmen. In heel Nederland hebben zich 22 gemeenten aangesloten bij de proef.

Woensdagavond en -nacht is gekeken hoeveel stemmen per partij zijn uitgebracht. Vandaag worden de stemmen nog eens geteld, maar nu op persoonsniveau geteld. Dit gebeurt in Nijmegen tijdens een openbare telling in de Jan Massinkhal aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Iedereen mag daarbij aanwezig zijn.

Om het tellen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden toeschouwers op de tribune geplaatst. Vanaf daar hebben geïnteresseerden goed zicht op de hal waar de telling plaatsvindt.

Zie ook: Hier vindt u alle Gelderse verkiezingsuitslagen