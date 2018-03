De Graafschap zwaar gehavend naar Nijmegen voor derby met NEC

DOETINCHEM - De Graafschap mist vrijdag tegen NEC mogelijk zeven spelers die kunnen worden gezien als basisspeler. Vier spelers zijn geschorst, drie geblesseerd.

Duidelijk is dat De Graafschap in het duel met Jong Ajax van afgelopen vrijdag veel averij opliep. De ploeg van trainer Henk de Jong verloor niet alleen, maar liep ook nog eens tegen extra schorsingen op. Sven Nieuwpoort kreeg rood, broer Lars liep tegen zijn vijfde gele kaart op terwijl ook Myenty Abena na twee keer geel voortijdig kon inrukken. Het drietal, allemaal verdedigers, is voor één duel geschorst.

Daarnaast is ook Fabian Serrarens nog geschorst na zijn directe rode kaart in het uitduel met Fortuna Sittard. Andrew Driver denkt volgende week weer te kunnen aansluiten, zo liet de Engelsman weten na een individuele sessie op de velden van SVDW in Doetinchem. Ook Anthony van den Hurk zit al maanden in de lappenmand met een knieblessure.

Klaasen in defensie

Waarschijnlijk haalt De Jong Robert Klaasen een linie terug en vormt de Amsterdammer tegen NEC het centrum van de defensie met Kevin van Diermen. 'Dat zou maar zo kunnen', liet De Jong woensdag weten. 'Hij heeft daar in de jeugd wel gespeeld, maar om tegen NEC nou allemaal jeugdspelers op te stellen lijkt ons ook niet zo goed.' Bart Straalman vervangt Abena als rechtsback.

Passen en meten

Een flinke aderlating is bovendien dat ook linksback Jordy Tutuarima geblesseerd is. Hij ontbrak woensdag door heupklachten. 'Hij heeft een tikkie gehad tegen Jong Ajax', aldus De Jong. 'Ja, de kans is groot dat we met vier nieuwe verdedigers gaan spelen. Het is allemaal even passen en meten, maar dat is ook wel weer leuk. Ik ga me ook niet verschuilen achter al die blessures. We gaan naar NEC om te winnen.'