In een limousine naar de stembus, hoe vet is dat?

ULFT - De twee jongste kiesgerechtigden van de gemeente Oude IJsselstreek kregen woensdag een speciale behandeling. Bram en Lisa werden als echte VIP's met een limousine naar de stembus in Ulft gebracht en daar door de burgemeester verwelkomd.

'We willen deze jongeren graag betrekken bij de democratie, bij het kunnen stemmen op de mensen die jou vertegenwoordigen', aldus burgemeester Otwin van Dijk. 'En toen dachten we, die geven we een soort VIP-behandeling. Dus eigenlijk niet VIP, maar Very Important Voters, met een v.'

De burgemeester ontving Bram en Lisa bij de DRU Cultuurfabriek waar een rode loper voor hen was uitgelegd. Hier brachten de kersverse 18-jarigen voor het eerst hun stem uit. Voor Bram was de keuze makkelijk gemaakt: 'Ik wist meteen waar ik op ging stemmen, daar ben ik niet van afgeweken.'



Burgemeester Van Dijk hoopt dat zoveel mogelijk jongeren zullen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij ziet namelijk nog te vaak dat jonge mensen minder gebruik maken van hun stem. 'Dus we dachten we halen deze twee allerjongste kiezers van Oude IJsselstreek op met een limo om daarmee aan alle jongeren in de regio te laten zien van ‘het is hartstikke mooi om te stemmen, het is nog leuk ook, en vooral ook gaan doen. Dus stemmen.'