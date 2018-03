Tielenaar krijgt extra stembiljet en stemt te vaak

TIEL - Een man uit Tiel heeft één stembiljet te veel gekregen. Hij heeft daarmee één keer te vaak gestemd voor het raadgevende referendum over de sleepwet.

Bjorn Grooten meldde zich woensdag bij het stembureau Westroyen in Tiel met twee machtigingen. Omdat hij ook zelf kwam stemmen zou hij 6 stembiljetten moeten krijgen; 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen en 3 voor het referendum. Hij kreeg 7 papieren, en kon een extra keer over het referendum stemmen. Grooten erkent dat hij dat ook heeft gedaan. 'Het stembureau heeft een fout gemaakt, niet ik.' Wel heeft hij het voorval gemeld bij de gemeente Tiel.

'Het is een vergissing', zegt woordvoerder Nanny Roelen. 'De papiertjes zitten stevig op elkaar gedrukt.' Het voorval zal worden gemeld in het proces-verbaal dat standaard wordt verstuurd naar de Kiesraad. 'Als er te veel onregelmatigheden zijn geconstateerd kan de Kiesraad actie ondernemen, maar ik ga er niet vanuit dat dat het geval is.'