Beiaardier Winterswijk viert verjaardag Bach

De Duitse componist werd geboren in Eisenach, maar zijn verjaardag mag best gevierd worden in Winterswijk. Dat vindt de beiaardier van de Jacobstoren Wim Ruessink: 'Bach is een icoon van de klassieke muziek. Het is fantastisch om zo'n man, op zo'n dag, en zo'n speciale manier te eren.'

De melodieën van Bach klonken woensdag vanaf 10.30 uur over de markt van Winterswijk. Onder meer arrangementen van de sonate g-moll voor viool solo, de beroemde Air en het slotkoor van de Matthäus Passion waren te horen.

Waardering

Winkelend publiek kon het klokkenspel waarderen: 'Ik vind het mooi', zegt een oma met haar kleinkind aan de hand. 'Het viel me meteen op toen we aan kwamen lopen.' Toch herkenden de meesten niet direct de muziek van Bach: 'Ik luister dit nooit. Ik vind het te zwaar'.

Het concert van Bach was eenmalig. Volgende week speelt beiaardier Ruessink weer zijn gewone repertoire.