Deel dit artikel:











Brand in bak van vuilniswagen Foto: News United

APELDOORN - In de vuilnisbak van een vuilniswagen is woensdagmiddag brand uitgebroken. De wagen reed op dat moment door de Molenstraat-Centrum in Apeldoorn.

De brandweer heeft het vuilnis uit de bak gehaald, om het vuur te kunnen blussen. De straat werd tijdens die actie afgezet door de politie. Er zijn voor zo ver bekend geen gewonden gevallen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl