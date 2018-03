Lekkage riool kost Beuningen 60.000 euro

BEUNINGEN - De lekkage aan het riool afgelopen zomer op de Platinawerf in Beuningen heeft de gemeente bijna 60.000 euro gekost. De grote lekkage werd ontdekt tijdens een routinecontrole.

Door instromend zand was er volgens de gemeente een grote kans dat de bovenliggende duiker zou verzakken. Als de lekkage niet op tijd aan het licht was gekomen, zou er in een later stadium mogelijk plotseling een groot gat in het wegdek zijn ontstaan.

De gemeente Beuningen nam meteen een aannemer aan om de schade aan het riool te herstellen. De oorzaak van de lekkage is onbekend.