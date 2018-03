Het beste gebouw van Nederland staat misschien wel in Arnhem of Renkum

ARNHEM - Musis Sacrum en Het Gelders Huis in Arnhem, en MFC Doelum in Renkum zijn drie van de negen gebouwen die kans maken op de titel beste gebouw van Nederland.

Deze titel wordt elk jaar uitgereikt door de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) aan 'het gebouw met de meeste meerwaarde voor opdrachtgevers en samenleving'. De jury koos deze negen gebouwen uit 110 inzendingen.

De genomineerden zijn...

Concertzaal Musis Sacrum neemt het in de categorie 'identiteit en icoonwaarde' op tegen het gebouw van het Stadsarchief in Delft en het bezoekerspaviljoen van Park Vijversburg in het Friese Tietjerk. Het Gelders Huis in Arnhem is net als paviljoen Circl op de Amsterdamse Zuidas genomineerd in de categorie 'stimulerende omgeving'.

Multifunctioneel Centrum Doelum in Renkum is ondergebracht in de categorie 'leefbaarheid en sociale cohesie' samen met Sportcampus Zuiderpark in Den Haag en het sociale woningbouwcomplex Space-S in Eindhoven. Een gebouw is genomineerd in de categorie particuliere woonbeleving; het Superlofts Blok Y in Utrecht.

Stemmen voor de publieksprijs kan via gebouwvanhetjaar.nl