Kindercorrespondent gaat internationaal dankzij crowdfunding

ARNHEM - Kindercorrespondent Tako Rietveld uit Arnhem gaat buitenlandse journalisten opleiden tot kindercorrespondent.

Met crowdfunding werd 10.000 euro ingezameld. Dat bedrag wordt vervijfvoudigd door het vfonds, Madurodam, Charidy en Learning for Wellbeing. Met de in totaal 50.000 euro wordt het concept van de kindercorrespondent ook in het buitenland verspreid.

Rietveld maakt in Nederland als Kindercorrespondent reportages met jongeren en over thema's die jongeren belangrijk vinden. Hij wil in onder andere het Caribisch gebied, China en de Verenigde Staten journalisten opleiden tot Kindercorrespondent. Daardoor kunnen ook jongeren in die gebieden hun verhaal vertellen, mening geven en vragen stellen.