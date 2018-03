Problemen spoorverbinding Harderwijk-Utrecht voorlopig niet opgelost

HARDERWIJK - De treinen raken steeds voller en reizigers zijn relatief lang onderweg. De spoorverbinding tussen Utrecht, Amersfoort en Harderwijk kan het groeiend aantal reizigers niet goed verwerken, en een snelle oplossing is niet in zicht. Regio en gemeenten hebben niet het geld om kostbare maatregelen te nemen.

Uit onderzoek blijkt dat het inpassen van extra treinen niet lukt. Ook het laten stoppen van Intercity’s tussen Amersfoort en Zwolle in Harderwijk is geen haalbare oplossing. De voordelen voor Harderwijkse reizigers wegen volgens het onderzoek niet op tegen de langere reistijd voor doorgaande reizigers tussen Amersfoort en Zwolle. Zo’n extra tussenstop zorgt bovendien voor aansluitingsproblemen op treinen in Utrecht, Amersfoort en Zwolle.

Doortrekken treinverbindingen dure aangelegenheid

Wel is verlenging van bestaande verbindingen mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld door de Sprinters tussen Amsterdam en Amersfoort Vathorst en/of de intercity van Den Haag Centraal naar Amersfoort Schothorst door te laten rijden naar Harderwijk. Daar hangt wel een fors prijskaartje aan. Om dit mogelijk te maken, moet er voor 15 tot 20 miljoen euro een zogenaamde keervoorziening worden aangelegd bij station Harderwijk. En niet onbelangrijk: NS moet bereid zijn de treinen door te laten rijden naar de Veluwse stad.

Voorlopig geen geld beschikbaar

De provincie vindt dat een betere spoorverbinding een volwaardig alternatief zou moeten zijn voor de steeds meer dichtslibbende A28 tussen Zwolle en Amersfoort. Voorlopig is er dus geen geld voor een oplossing, maar Gedeputeerde Staten ziet kansen in het project 'Toekomstbeeld OV 2040.' Daarin brengt het rijk de knelpunten en oplossingen van het openbaar vervoernetwerk in Nederland in kaart. Het provinciebestuur heeft het ministerie van Infrastructuur gevraagd om de treinverbinding Utrecht-Harderwijk hier in mee te nemen.