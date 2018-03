Ooievaars willen privacy en poepen op camera

We volgen de ooievaars al een tijdje op hun nest op het YouTubekanaal van ons natuurplatform BuitenGewoon. Vorig jaar bekeken we het nest van onderen, nu kijkt de camera van Omroep Gelderland echt ín het nest. Woensdagmiddag, iets voor drie uur, poepte één van de twee ooievaars precies op de lens van de camera.

Tekst gaat door onder het filmpje

Tien meter hoogte

De camera hangt op tien meter hoogte en is dus niet zomaar schoon te maken door iemand in de buurt. Bovendien willen we de vogels zo min lastig vallen in hun natuurlijke gedrag. De bewoners van de boerderij naast het nest houden de plek in de gaten en kijken of ze iets kunnen doen aan de poep op de camera. In de tussentijd doen we bij Omroep Gelderland een regendans, in de hoop dat de regen de uitwerpselen van de camera spoelt.

De ooievaars zijn onderdeel van een reeks livestreams. Iedere maand komt er een andere stream bij. Wilt u altijd op de hoogte blijven van de dieren voor onze camera's? Volg ons YouTubekanaal hier.