Deel dit artikel:











Bekijk hier de verkiezingsuitzending van Omroep Berg en Dal

GROESBEEK - De lokale Omroep Berg en Dal organiseert een verkiezingsavond en zendt live een programma uit waarin zij met lokale politici in gesprek gaat en de verkiezingsuitslag live volgt. De uitzending begint om 21.00 u in Cultureel Centrum de Mallemolen. Iedereen is welkom voor een kopje koffie en een democratische avond.

Kijk hier live mee: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl