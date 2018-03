'Hoerenbuurt' Barneveld lijkt verleden tijd

De straatverlichting kwam als donderslag bij heldere hemel voor de bewoners van de Nesciostraat. 'Het ziet er niet uit', aldus Diana van den Heuvel die in de nieuwbouwwijk woont. 'Ze hebben het hier nu al over de rosse buurt en die naam wil je gewoon niet hebben', vertelde ze eerder.

De vleermuisvriendelijke verlichting was er op basis van de flora- en faunawet. Vleermuizen zijn minder gevoelig voor die kleur licht. De gemeente Barneveld heeft nu maatregelen genomen. 'De ene helft van de lampen staat uit en in een deel van de lampen is nu een wit licht gedraaid', laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'Dit is voor nu een tijdelijke oplossing voor het probleem.' De gemeente gaat in overleg met specialisten om toch aan regelgeving te voldoen.

Omroep Gelderland maakte eerder een reportage over de straat, deze is hieronder te bekijken.

