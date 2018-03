Deel dit artikel:











Controle stempassen faalt, in Nijmegen kan twee keer worden gestemd Dubbele stempassen in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De controle op stempassen in Nijmegen blijkt onvoldoende. Door falende bezorging zijn de afgelopen weken zo'n 400 stempassen nagestuurd, waardoor veel mensen dubbele stempassen hebben gekregen. Omroep Gelderland nam twee keer de proef op de som of daar ook mee gestemd kan worden. In beide gevallen lukte dat.

Volgens de regels moet de eerste stempas als ongeldig worden geregistreerd in het Register Ongeldige Stempassen. Op de stembureau moeten de ongeldige stempassen aan het licht komen. In twee gevallen is dat woensdag niet gebeurd. In beide gevallen is niet daadwerkelijk gestemd, omdat dit strafbaar is. 'Tussendoor geglipt' 'Het systeem is goed', zegt gemeentewoordvoerder Jack Broeksteeg. 'En de controle moet uitstekend zijn, maar deze gevallen zijn er tussendoor geglipt. Dit mag natuurlijk niet gebeuren.' Volgens Broeksteeg zijn alle stembureauvoorzitters nogmaals op hart gedrukt zorgvuldig te controleren. De gemeente Nijmegen heeft de afgelopen weken zo'n 400 stempassen nabezorgd, omdat er veel mis ging met de bezorging. Veel mensen kregen uiteindelijk twee stempassen voor de verkiezingen. Op verschillende plaatsen komen mensen met de verkeerde stempas naar het stembureau. Het stemmen begint een beetje een hoofdpijndossier te worden voor de gemeente Nijmegen Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente Russische toestanden 'Dit gaat niet volgens de regels der kunst', zegt Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. 'Dit is wel erg slordig, dit mag niet gebeuren. Maar ik neem aan dat het niet om grote aantallen zal gaan. Het zijn nog geen Russische toestanden.' Boogers denkt niet dat het gevolgen heeft. 'Je kunt hierdoor moeilijk de verkiezingen ongeldig verklaren.' Eerder fouten bij verkiezingen Bij de landelijke verkiezingen vorig jaar ging er ook al het een en ander mis in Nijmegen. Er was toen op veel stembureaus een tekort aan stembiljetten. Mensen die wilden stemmen werden toen naar huis gestuurd. Ook werden stembiljetten gekopieerd. Burgemeester Bruls bood destijds zijn excuses aan voor de gang van zaken. Boogers: 'Het stemmen begint een beetje een hoofdpijndossier te worden voor de gemeente Nijmegen.' Zie ook: Stembiljettenpuinhoop Nijmegen: opeenstapeling van fouten

