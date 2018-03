Basisplaats lonkt voor Jari Schuurman bij NEC tegen De Graafschap

NIJMEGEN - Jari Schuurman krijgt vrijdag mogelijk een kans in de basis bij NEC in de Gelderse derby tegen De Graafschap.

Hij is in beeld als vervanger van Ferdi Kadioglu, die ontbreekt vanwege interlandverplichtingen. Schuurman mag dan als aanvallende middenvelder spelen, zijn favoriete positie. Tot dusverre werd hij vooral ingezet als vleugelspits.

Ook Arnaut Groeneveld is er niet bij, omdat hij bij Jong Oranje zit. De aanvaller wordt vervangen door Mo Rayhi, die net weer terug is na een hamstringblessure. Als Gregor Breinburg niet kan spelen, start Kevin Jansen op het middenveld. Ole Romeny heeft ook interlandverplichtingen. Sven Braken (foto) keert na een spierblessure ook terug in de selectie, maar de topscorer begint op de bank.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Joppen, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Schuurman, Breinburg (Jansen); Langil, Achahbar, Rayhi.