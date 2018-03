Voor Babos staat herstel Brookhuis centraal

NIJMEGEN - Gabor Babos is tijdelijk terug bij NEC als keeperstrainer ter vervanging van Wilfried Brookhuis, die herstellende is van een hersenbloeding.

"Er is niks veranderd, behalve de borden aan de zijkant. Het voelt als thuiskomen. Maar ik vind het vooral ongelooflijk wat er gebeurt is met Wilfried. Heel triest. Ik wil dat hij zo snel mogelijk terugkomt, dat is prioriteit één. Dat willen wij voor de familie en voor Wilfried zelf. En voor de club, want hij is al meer dan 25 jaar werkzaam hier, een steunpilaar van NEC. Ik heb acht jaar met Wilfried gewerkt, dat waren fantastische jaren. Ik heb veel van hem geleerd. Ik doe dit graag, want ik wil graag helpen."

Babos beseft dat NEC in een belangrijke fase zit. "Belangrijk is dat de keepers met een goed gevoel het veld opkomen, mentaal en fysiek fit. Ik heb al tegen Joris Delle gezegd dat als hij elke keer de nul houdt, mijn record breekt. Ik heb direct vanaf minuut één al een goede klik. Met de staf ook, ik heb nog gespeeld met Potje en Muslu en Leiwa en Ron de Groot was er ook al."