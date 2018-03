Breinburg wil pas na promotie over toekomst bij NEC praten

NIJMEGEN - Gregor Breinburg trainde woensdag apart bij NEC. Maar de middenvelder maakt zich geen zorgen voor vrijdag tegen zijn oude club De Graafschap.

"Dit is uit voorzorg. Ik denk dat ik vrijdag gewoon fit ben. De Graafschap blijft een speciale wedstrijd. Ik ben daar twaalf jaar gespeeld en nog steeds een goede band met de mensen die daar nog zitten. Het is een belangrijke wedstrijd, want we naderen het einde van de competitie. Nog acht wedstrijden en het wordt steeds lastiger, want iedereen speelt voor een prijs. We voelen ons goed en sterk, dat moeten we nu laten zien. We moeten niet naar de concurrentie kijken, alleen als we verliezen. En dat moet niet van toepassing zijn."

Het contract van de middenvelder loopt na dit seizoen af. "Alles ligt open. Ik heb met NEC duidelijke afspraken gemaakt en dat blijft binnenskamers. Eerst ons doel bereiken en dan kunnen we verder praten."