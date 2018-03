Belgisch voedselfraudeschandaal treft meer Gelderse slagers

ARNHEM - Het Belgische voedselfraudeschandaal rondom ossenstaarten treft nog eens 16 Gelderse slagers. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA).

Het gaat om verschillende slagerijen - voornamelijk op de Veluwe - die van de NVWA nu een publiekswaarschuwing moeten uitgeven en het betreffende vlees uit de schappen moeten halen.

Ossenstaarten niet geschikt voor consumptie

Het schandaal draait om het Belgische vleesbedrijf VEVIBA uit Anderlecht. Ossenstaarten zijn daar in de handel gebracht zonder dat het vlees door een dierenarts is goedgekeurd voor consumptie.

Hierdoor is niet vast te stellen of het vlees goed of niet goed is. Volgens de Belgische waakhond van de voedselveiligheid, het FAVV, is dit vlees 'een potentieel risico voor de volksgezondheid'.

Meer bedrijven niet uitgesloten

De 16 bedrijven komen onder andere uit Harderwijk, Nijkerk, Putten, Garderen, Uddel en Lunteren. Vorige week bleek het vlees ook al geleverd te zijn aan slagerijen in Nijmegen en Ede. De NVWA heeft een zogenaamd traceringsonderzoek ingesteld. Daarmee wordt gekeken hoe het vlees is verspreid vanaf VEVIBA naar de afnemers.

Een woordvoerder van de NVWA laat aan Omroep Gelderland weten dat hij niet uitsluit dat er mogelijk meer bedrijven op de lijst komen omdat het traceringsonderzoek van het vlees nog loopt. Wel verwacht hij dat deze bedrijven het vlees waarschijnlijk al uit de schappen hebben gehaald. 'Dit onderzoek loopt al sinds 8 maart dus de bedrijven zijn allemaal al een tijd op de hoogte.' Consumenten die het vlees gekocht hebben, moeten het niet eten.

Voedselfraude speelt al langer

Het Belgische voedselschandaal speelt al veel langer. Volgens diverse Belgische media zou VEVIBA in 2016 al verkeerd vlees naar Kosovo hebben gestuurd, er zou gesjoemeld zijn met invriesdata, gewoon vlees zou verkocht zijn als biovlees en vorig jaar kwamen er beelden naar buiten van dierenmishandeling in het slachthuis in Izegem van moederbedrijf Verbist.

De eigenaar van de slagerij Louis Verbist reageert in Nieuwsblad.be op alle aantijgingen. 'De aantijgingen aan ons adres blijven zich opstapelen. Onterecht. Er is helemaal geen sprake van schandalen. We hebben nooit gewoon rundvlees als biovlees verkocht. Hoe kunnen wij sjoemelen met de etiketten en rot vlees uitvoeren? Een slachthuis wordt constant gecontroleerd. En wij zijn echt geen bedriegers. Integendeel. Na al die jaren worden we nog altijd door veel mensen gerespecteerd.'

