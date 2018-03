Duizend inwoners van Rheden nemen grotere grijze container

DE STEEG - Bijna duizend inwoners van de gemeente Rheden hebben hun grijze container laten omruilen voor een groter exemplaar. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Rheden na vragen van de Rhedense SP.

Sinds begin dit jaar wordt het restafval nog maar één keer in de drie weken opgehaald. Vorig jaar was dit nog één keer in de twee weken. Tussen december en eind februari konden inwoners en ondernemers hun grijze container gratis omruilen voor een grotere. Dit is 932 keer gebeurd.

Door het afval minder vaak op te halen, hoopt de gemeente Rheden dat inwoners bewuster het afval gaan scheiden, waardoor de grijze container minder snel vol zit. Rheden heeft de ambitie dat 75 procent van het afval in 2020 wordt gescheiden.

De gemeente hoopt hiermee ook 12 procent te kunnen bezuinigen op het inzamelen van afval.