Deel dit artikel:











Komt er landbouw in de voormalige koepelgevangenis? Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Landbouw in de voormalige koepelgevangenis in Arnhem. Het is een van de plannen voor een nieuwe functie van het leegstaande complex, dat te koop is. Gedeputeerde Staten van Gelderland onderschrijft het initiatief van de Stichting Circulaire Campus Gelderland om in de Koepel een landbouwlocatie te maken voor voedselproductie en de ontwikkeling van medicijnen.

Het idee is om het koepelgebouw in te richten als landbouwlocatie en de overige gebouwen te gebruiken voor onderwijs. Het zou een plek moeten worden waar onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan thema's als voedselvoorziening en voedselveiligheid. 'Vertrouwelijke plannen' De eigenaar en verkoper van het complex, het Rijksvastgoedbedrijf, wil niets zeggen over de plannen die potentiële kopers hebben ingediend. Zij konden tot en met 15 maart een bieding met een voorstel voor de herontwikkeling van de voormalige gevangenis doen. 'De plannen zijn vertrouwelijk. Wij gaan samen met de gemeente Arnhem bekijken welke voorstellen kansrijk zijn. Dat gebeurt anoniem en ook zonder de geboden prijs te kennen. Voor de bieders met kansrijke voorstellen geldt dat de hoogste bieder het pand mag kopen.' Koper in mei bekendgemaakt Aan het kopen van het rijksmonument zit wel een aantal voorwaarden vast. Zo moet de muur rond het terrein blijven staan. Ook mag er geen verkeers- of parkeeroverlast komen door een nieuwe functie. Het rijksmonument, dat tussen 1882 en 1886 gebouwd werd, was de eerste van de drie koepelgevangenissen in Nederland. In mei van dit jaar moet duidelijk zijn wie de nieuwe eigenaar wordt en welke nieuwe functie het complex krijgt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl