Verwarring door dubbele stempassen in Nijmegen Foto: RN7

NIJMEGEN - Bij verschillende stembureaus in Nijmegen is wat onduidelijkheid over dubbele stempassen. Kiezers die eerder geen stempas kregen en een nieuwe aanvroegen, komen nu met twee stempassen naar het stembureau.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Stembureauleden moeten daarom goed opletten bij het verstrekken van stembiljetten. Alleen de laatste stempas mag gebruikt worden, omdat anders twee keer gestemd kan worden. Daarnaast moet natuurlijk ook legitimatie worden meegenomen. Zie ook: Nijmegenaren wachten tevergeefs op stempas