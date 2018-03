Hmm lekker de stempouce!

ARNHEM - Je moet wel onder een steen liggen wil je vandaag niets meekrijgen van de gemeenteraadsverkiezingen. Zelfs bij de bakker word je er mee geconfronteerd. Onschuldig een tompouce halen is er vandaag niet bij!

Bakker Arthur van Horssen uit Nederhemert heeft vandaag namelijk verkiezingen in het schap liggen!

Verkiezingsbakker

Nieke sprak vanmorgen al vroeg met de 'verkiezingsbakker': 'We gaan vandaag van een oude naar een nieuwe gemeenteraad en bij oud en nieuw horen oliebollen! Dus heb ik speciale oliebollen in het vak liggen. We hebben ook de 'stempouce'. Een combinatie van de tompouce met een stempas er op. En we hebben speciale verkiezingsgebakjes met de logo's van de diverse politieke partijen.'

Verkiezingsgebakjes

Maar is de verkoop van deze speciale verkiezingsgebakjes eigenlijk een graadmeter voor de uitslag? Nee, zegt bakker: 'Sommige mensen kopen namelijk een gebakje van de politiek partij die ze zo snel mogelijk uit het schap willen hebben. Dan hebben ze er weer eentje minder! Er is dus geen peil op te trekken.'

Op social media deelt de bakker uit Nederhemert een aantal foto's van de 'stempouce' en zijn verkiezingsgebakjes.