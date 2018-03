RN7 houdt je op de hoogte van alles rondom de verkiezingen

ARNHEM - Wil je niks missen van de verkiezingen? Dan volg je vandaag RN7! De hele dag zijn verslaggevers op pad. Het laatste nieuws volg je in de liveblog.

Verslaggevers Job en Joost rijden vandaag door Nijmegen en omgeving. Zij gaan op bezoek bij de stembureaus. Job blijft in Nijmegen, Joost gaat naar alle regiogemeenten. Zij doen verslag op de radio, maar zijn ook op tv te volgen.

Vanaf 21 uur wordt het natuurlijk pas echt spannend. Dan worden de stemmen geteld. RN7 maakt een talkshow vanuit het stadhuis in Nijmegen, en vanaf daar schakelen we naar alle gemeenten in de regio. Daar staan verslaggevers die, naarmate de avond vordert, feest vieren met de winnende partijen en de verliezende partijen troosten.

Ga je vandaag stemmen en maak je iets leuks of bijzonders mee? Laat het ons vooral weten via redactie@rn7.nl!