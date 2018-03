Deel dit artikel:











Gelderse kastelen en landgoederen populair Paleis Het Loo. Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Kastelen en buitenplaatsen hebben het afgelopen jaar flink meer bezoekers getrokken. De ruim veertig die zijn aangesloten bij de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) hadden in 2017 samen meer dan 2,3 miljoen bezoekers. Dat is bijna een miljoen meer dan in het jaar ervoor.

Paleis Het Loo in Apeldoorn, dat extra in de belangstelling stond door de grootse renovatieplannen, trok 393.000 bezoekers. Ook voor andere Gelderse plekken was veel belangstelling. De kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen trokken samen 230.000 bezoekers en Slot Loevestein in Poederoijen trok er 120.000. Op Kasteel Ruurlo, dat voor een deel gewijd is aan het werk van Carel Willink, kwamen in het openingsjaar meteen 120.000 bezoekers af. René Dessing, directeur van de sKBL, denkt onder meer dat mensen door de verstedelijking steeds vaker een mooie plek in het groen bezoeken. Ook wordt er veel reclame gemaakt voor kastelen en buitenplaatsen. Nederland telt 65 kastelen en historische buitenplaatsen die museaal toegankelijk zijn. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl