ING schrijft drie miljoen betalingen dubbel af

ARNHEM - ING heeft afgelopen nacht drie miljoen betalingen dubbel afgeschreven. De bank zegt het bijzonder vervelend te vinden dat de fout is gemaakt en biedt klanten excuses aan.

Banken verwerken betalingen en overschrijvingen in groepen. Zo'n groep overschrijvingen is per ongeluk twee keer verwerkt. Het gaat met name om pinbetalingen die maandag zijn gedaan.

Op een afschrift van een inwoner van Velp is te zien dat pinbetalingen van dinsdag op woensdag nog een keer zijn afgeschreven.

ING werkt hard om de fout te herstellen. Hoelang het duurt voordat mensen hun geld terug hebben, kon een woordvoerder nog niet te zeggen.