Reizigers tevreden over regionaal openbaar vervoer Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Reizigers zijn over het algemeen tevreden over het openbaar vervoer in Gelderland. Dat blijkt uit cijfers van de OV-Klantenbarometer. Wel zijn zowel trein- als busreizigers vaak kritisch over de prijs van hun rit en over de informatievoorziening in het geval van vertraging.

De OV-Klantenbarometer is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer in Nederland. Eind 2017 is het onderzoek voor de 17e keer gedaan. Net als in 2016 is het landelijke rapportcijfer een 7,6. Bekijk hier de scores van de treintrajecten: Zutphen - Apeldoorn: 7,8

Winterswijk - Zutphen: 7,7

Arnhem - Winterswijk: 7,6

Arnhem - Doetinchem: 7,6

Arnhem - Tiel: 7,5

Ede - Amersfoort: 7,5 Bekijk hier de scores van de busdienst per regio: Trolleybus Arnhem: 7,9

Arnhem - Nijmegen (exclusief trolleybus Arnhem): 7,7

Stadsdienst Apeldoorn: 7,7

Veluwe (exclusief stadsdienst Apeldoorn): 7,6

Achterhoek: 7,6

Uit het onderzoek blijkt dat de waardering voor het openbaar vervoer de afgelopen jaren stijgt.